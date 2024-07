Malteser Hilfsdienst aktiv Suppenküche für Bedürftige in Kempen zählt mehr Besucher

Unter dem Motto „fair teilen“ kaufen die Freiwilligen der Malteser Suppe, wärmen sie auf, verteilen sie an die Besucherinnen und Besucher. Das Angebot richtet sich an alle Menschen in Kempen, die eine Bedürftigkeit nachweisen können, etwa an Tafel-Kunden und ihre Angehörigen. „Wir leben in schwierigen Zeiten, die Armut wächst, immer mehr Menschen fehlt das Geld für eine warme Mahlzeit“, berichtete Malteser-Geschäftsführerin Irmgard Heise kürzlich dazu. Das Angebot wird angenommen: im vergangenen Jahr versorgten die Ehrenamtler in der Suppenküche im evangelischen Gemeindezentrum an der Thomaskirche knapp 400 Menschen.