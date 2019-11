„Holiday on Ice“ : „Supernova“: Eine Reise zu den Sternen

Grefrath Es war eine glanzvolle Premiere der neuen Show von „Hollywood on Ice“ am Mittwochabend im Grefrather EisSport & EventPark. Die Vorstellung war ausverkauft, der Applaus wollte kein Ende nehmen.

Der Beginn ist eher ruhig und unspektakulär. Die Zuschauer sehen eine lange Eingangssequenz auf allerhöchstem künstlerischen Niveau. Kein Wunder: Viele der weltbesten Eislaufkünstler geben am Mittwochabend im Grefrather EisSport & EventPark ihre künstlerische Visitenkarte ab. Auf dem Programm steht „Supernova“, die Weltpremiere der neuen Show von „Holiday on Ice“. Erzählt wird die Geschichte einer Reise durch fremde Galaxien, nach der die Akteure durch einen Urknall wieder auf die Erde befördert werden und als menschliche Schneeflocken ein spektakuläres Finale feiern.

Ein Paar dreht seine Runden auf dem Eis, weitere Eiskäufer kommen dazu. Es ist Winter, alle sind dick eingemummelt. Feuer lodern, der Wind rauscht. Ein erstes Solo, perfekt vorgetragen, sorgt für Beifallsstürme. Eislaufpaare schmachten sich an, bevor ein halber Zoo die Eisfläche bevölkert: ein Hase, eine Schlange und anderes Getier. Die Sportler zeigen Leidenschaft und Herz, sie bieten Emotionen und Spaß am Spiel. Zwei Akrobaten (ohne Schlittschuhe) zeigen Übungen, bei deren reiner Betrachtung man bereits Gefahr läuft, sich eine Zerrung oder weitaus Schlimmeres zuzuziehen.

Zwei Auftritte hat im Lauf des Stücks Gaststar Sarah Lombardi, die allerdings nur in der Premiere mit von der Partie ist. Sie zeigt eindrucksvoll, dass sie bei der Casting-Show „Dancing on Ice“ nicht ohne Grund den Sieg davongetragen hat. Sie ist mit ihren beiden Beiträgen – einer Kür zum Song „Show me Love“ und und einer Darbietung zu „Wie schön du bist“ von Sarah Connor – in zehn Tourneestädten zu sehen.