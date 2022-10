Programm für Bedürftige : Wie Strom gespart werden kann

Kempen Wie man Strom sparen und damit Kosten senken kann, erfährt man beim Stromspar-Check. Angesprochen sind vor allem Personen, die Sozialleistungen beziehen.

Steigende Energiepreise bereiten momentan vielen Menschen Sorge, besonders problematisch ist die Situation jedoch in Haushalten, die ohnehin schon mit wenig Geld auskommen müssen. Die Kempener Klimaschutzmanagerin Marie Roosen empfiehlt deswegen den Stromspar-Check, ein Angebot des bundesweiten Projekts „Stromspar-Check“, das auch in Kempen und im Kreis Viersen angeboten wird. Es richtet sich gezielt an Personen, die Sozialleistungen beziehen, beispielsweise Arbeitslosengeld II, Grundsicherung, Kinderzuschlag oder Wohngeld. Diese können einfach kostenlos einen Termin vereinbaren.