Ursache noch unklar : Stromausfall legt Kempen und Teile von Tönisvorst lahm

Update Kempen In weiten Teilen des Kempener Stadtgebietes war am Montag, 26. Juli, der Strom ausgefallen. Auch die Wasserversorgung war betroffen. Nun fließt der Strom wieder. Vereinzelt kann es noch zu Störungen kommen.

Man hat inzwischen die Stelle identifizieren können, die für den Stromausfall ursächlich war. Und zwar gab es in der Umspannanlage am Industriering Ost ein technisches Problem bei der Übergabe des Stroms durch den vorgelagerten Netzbetreiber Westnetz an die Stadtwerke Kempen. Wieso es dieses Problem gab, ist noch nicht bekannt. Mitarbeiter der Westnetz sind gerade in der Umspannanlage tätig und suchen die Ursache.