Einsatz in der Nacht zu Sonntag 44 Wehrleute bei Strohmieten-Brand im Einsatz

Grefrath · Zu einer brennenden Strohmiete im Bereich Niederfeld in Mülhausen ist die Gesamtwehr Grefrath in der Nacht zu Sonntag gegen Mitternacht alarmiert worden. An der Einsatzstelle angekommen, bekämpften die Wehrleute die brennende Strohmiete mit mehreren C-Rohren, ein Landwirt unterstützte die Löscharbeiten, indem er mit einem Teleskoplader die Strohballen auseinanderzog, berichtet Edmund Laschet, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Grefrath.

27.08.2023, 14:00 Uhr

Die Strohballen brannten kontrolliert ab. Foto: Günter Jungmann

Die Strohballen brannten daraufhin kontrolliert ab. Im Anschluss löschte die Feuerwehr noch Glutnester ab und übergab die Einsatzstelle dem Eigentümer sowie der Polizei. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 44 Kräften im Einsatz.

(msc)