Streik bei Bussen und Bahnen Worauf sich Pendler im Kreis Viersen einstellen müssen

Am Freitag drohen viele Verbindungen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) auszufallen. Entsprechend könnten viele Menschen auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder privaten Verpflichtungen vor einem größeren Problem stehen. Hintergrund ist ein Streik der Gewerkschaft Verdi, die aktuell bundesweit mit den kommunalen Arbeitgebern einen Tarifvertrag aushandelt. Den Kreis Viersen könnte es aber nach aktuellen Erwartungen vergleichsweise gering treffen. Drei Hauptanbieter bedienen die Region: die Stadtwerke Krefeld (SWK), die Niederrheinische Energie- und Wasserversorgung (NEW) aus Mönchengladbach und die Niederrheinischen Verkehrsbetriebe (Niag) aus Moers in einigen Randbereichen.