Wetterballons starten vom Schulhof : LvD plant für Freitag Stratosphärenflug

Kempen Zum zweiten Mal plant das Luise-von-Duesberg-Gymnasium in Kempen einen Stratosphärenflug. Interessierte können dabei sein, wenn die Wetterballons mit einer Nutzlast voller Technik in die Höhe steigen.

Das Luise-von-Duesberg-Gymnasium in Kempen plant für Freitag, 29. Oktober, einen neuen Stratosphärenflug. Bei einem solchen Flug wird eine Nutzlast voller Technik in einem Wetterballon in die Stratosphäre geschickt, bevor der Wetterballon platzt und die Nutzlast mit einem Fallschirm zur Erde zurückfällt und von einem Team der Schule durch eine GPS-Peilung geborgen werden kann. Dem Team gehören Schüler der Stufen 5 bis Q2 an, unterstützt werden sie von Ehemaligen, Eltern und Sponsoren.