Kulturinitiative : Straßenmusikfestival: Mit Zwille auf Tour

Grefrath Jede Menge Musik, gute Laune und eine entspannte Stimmung. Mit dem dritten Straßenmusik-Festival im Ortskern begeisterte die Kulturinitiative Grefrath die Besucher.

Das grüne Zelt vor der Buchhandlung von Karl Gross wirkt wie ein Magnet. Das liegt eindeutig an den drei Männern mit ihren Gitarren und den ausdrucksstarken Stimmen. „Ich habe mir hausgemachte ehrliche Musik vor der eigenen Tür gewünscht und bekommen“, freut sich Karl Gross, der auf den Stufen vor seiner Buchhandlung sitzt und der Formation „Cosmic Conspiracy“ mit der gleichen Begeisterung zuhört, wie die Besucher rund um den Pavillon. Wer sich hingegen vom Sound der 1970er-Jahre loseisen kann, der hat diesen noch ein im Ohr, bevor die Stimme vom Mönchengladbacher Liedermacher Markus Moors erklingt. Geht es in die andere Richtung der Hohe Straße ist es hingegen der Sound von „Music meets Magic“, der begeistert. Wobei die Kölner ihre eigene Musik mit Zauberkunst würzen. Harald Klupsch, vielen besser als Harry Trecker bekannt, ist nicht nur mit seiner Gitarre, sondern auch mit seinem roten Oldtimer-Traktor angereist und hat seine mobile Musikstation aufgebaut. Paukenschläge und Tubaklänge mischen sich auf einmal in die Lieder von Harry. Über die Hohe Straße zieht die neunköpfige Band „Bela Kongo“. Wobei die Musiker nicht nur einfach spielen, sondern das Ganze in eine regelrechte Choreografie eingebunden ist. Immer wieder gibt es kurze Stopps mit tänzerischen Einlagen. Die neun Musiker ziehen in Richtung Hauptbühne auf dem Markt, die unter dem großen Faltschirm noch verlassen daliegt.