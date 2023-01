Straßenkarneval in Grefrath Oedt und Mülhausen sind am Nelkensamstag in jecker Laune

Der Ortseingang von B 509 nach Mülhausen in Richtung Oedt wird an diesem Tag ab circa 13 Uhr gesperrt, die Gruppen stellen sich hier gleich danach auf, die größeren Fahrzeuge reihen sich wenig später dazu. Damit soll verhindert werden, dass Kinder in Kontakt zu diesen Fahrzeugen kommen. Ab 14.11 Uhr bahnt sich der Zug seinen etwa dreieinhalb Kilometer langen Weg: Hauptstraße, Vitusstraße (hier Übergang von Mülhausen nach Oedt), Weberstraße, Dietrich-Girmes-Straße, Johannes-Girmes-Straße, Hochstraße, Niedertorstraße, Nettestraße, An der Kleinbahn, Amselstraße, Südstraße, Oststraße, Tönisvorster Straße, Hochstraße, Mühlengasse. Gleich anschließend, zwischen 17.15 und 17.45 Uhr, finden sich Zugteilnehmer und Zuschauer in der Albert-Mooren-Halle wieder: Party. Die wird organisiert von der Kolpingsfamilie Oedt, den St. Vitus Schützen, der Feuerwehr-Löschzug Oedt, von Borussia Oedt und TuS Oedt, von Christian Karpenkiel und der KG.