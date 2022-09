Baustellen in Kempen : Straßen NRW kündigt Arbeiten an Brücken an

Der Landesbetrieb Straßen NRW empfiehlt Autofahrern, längere Fahrtzeiten einzuplanen (Symbolbild). Foto: dpa/Jan Woitas

Kempen Die Regionalniederlassung Niederrhein des Landesbetriebs Straßen NRW kündigt weitere Instandsetzungsarbeiten an Brücken an. Von Dienstag bis Samstag, 4. bis 8. Oktober, wird eine Brücke am Kempener Außenring (B 509) zwischen Hülser Straße und Krefelder Weg instandgesetzt.

Dazu wird die Straße halbseitig gesperrt und eine Baustellenampel aufgestellt.

Von Montag bis Samstag, 10. bis 15. Oktober, sind dann Beton-Instandsetzungsarbeiten an einer Brücke an der Kerkener Straße (L 362) zwischen dem Kempener Außenring und der Anschlussstelle Kempen zur Autobahn 40 geplant. Auch dazu wird die Straße halbseitig gesperrt und eine Baustellenampel aufgestellt. Der Geh- und Radweg wird zeitweise gesperrt, eine Umleitung für Radler und Fußgänger eingerichtet. Es wird empfohlen, längere Fahrtzeiten einzuplanen.

(biro)