Verkehr in Kempen : Landesbetrieb kündigt Arbeiten an Bahnbrücke an

Landesbetrieb kündigt Arbeiten an Bahnbrücke an

Der Landesbetrieb Straßen NRW kündigt Arbeiten an der Bahnbrücke an (Symbolbild). Foto: kalhh/Pixabay

Kempen Autofahrer müssen zu Beginn der kommenden Woche damit rechnen, dass die Fahrt auf dem Kempener Außenring etwas länger dauert. Montag und Dienstag wird gebaut.

Wie der Landesbetrieb mitteilte, handelt es sich um die Brücke am Kempener Außenring (L 361) zwischen Kempen und Wachtendonk, kurz vor der Kreuzung Kerkener Straße bei McDonalds in Kempen. Der Verkehr wird in beide Fahrtrichtungen einspurig geführt, für die Zeit der Arbeiten wird eine Baustellenampel eingerichtet. Der Landesbetrieb empfiehlt Autofahrern deshalb, längere Fahrtzeiten einzuplanen. Wie der Landesbetrieb auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, werden die seitlich angebrachten Stahlbetonplatten an der Brücke entfernt. Sie waren dort beim Bau der Brücke als Berührungsschutz schon vorsorglich eingebaut worden für den Fall, dass die Strecke später mit Oberleitungen versehen werden sollte. Die Betonplatten an den Seiten hätten die Oberleitungen schützen sollen. Jetzt wird dieser seitliche Berührungsschutz an der Brücke abgenommen.