Für den Flug nach Süden Störche sammeln sich auf einer Feuchtwiese in Grefrath

Am Montagmorgen staunten Passanten an der Mülhausener Straße in Grefrath nicht schlecht. Knapp zwei Dutzend Störche saßen auf der Wiese, die nach den starken Regenfällen in diesem Jahr noch immer ein kleines Feuchtbiotop darstellt. Doch was tun die Tiere dort? Die Antwort weiß Stefani Pleines, Vogelexpertin der Biologischen Station Krickenbecker Seen. „Die Störche sammeln sich bereits für den Flug in den Süden. Das findet klassisch im August statt. In diesem Jahr sind sie etwas früher dran, aber es ist ja schon praktisch August“, sagt sie zu dem Ereignis.