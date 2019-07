Am Oedter Pfad in Kempen : Annenhof baut Haus für 18 Kinder

Am Oedter Pfad in Kempen

Das Kinderheim St.-Annenhof in Kempen baut am Oedter Pfad ein Haus für zwei neue Wohngruppen mit insgesamt 18 Plätzen. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Die Stiftung des Kempener Kinderheims baut am Oedter Pfad für eine weitere Gruppe.

Der Keller ist schon gemauert, noch fehlt die Bodenplatte fürs Erdgeschoss. Dort, wo früher das Jugendheim „Komma“ der Katholischen Kirchengemeinde Kempen stand, entsteht derzeit ein weiteres neues Wohnhaus. Am Oedter Pfad will das Kempener Kinderheim St. Annenhof zwei neue Wohngruppen unterbringen. Für die Einrichtung, die ihr Stammhaus an der Oelstraße hat, bedeutet der Neubau eine deutliche Vergrößerung.