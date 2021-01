Aktion in Kempen : Die Sternsingerwette geht weiter

Aktion in Kempen

Kempen Die Wette lautete: Wenn bis zum 10. Januar die 24.000 Euro Spendengelder nicht zusammen kommen, müsse der Probst mit Bürgermeister Christoph Dellmans und Franz-Josef Trienekens, der als der Kempener St. Martin bekannt ist, zu den Heiligen Drei Königen werden.

Verloren hat Thomas Eicker nicht – jedenfalls noch nicht mit Gewissheit, so erklärt er es selbst. Der Probst hatte im Dezember eine Wette initiiert, die „im Grunde per Zufall“ entstand.

„Ich kann allerdings zu diesem Zeitpunkt nur mit Gewissheit sagen, dass auf einem von drei Spendenkonten der Betrag aus dem Vorjahr geknackt wurde“, sagt Eicker. Auf die anderen beiden Konten habe er so schnell keine Einsicht gehabt.

Sein Wort wolle er aber nicht brechen und beteiligte sich gemeinsam mit Bürgermeister und „St. Martin“ am Dreh einer Segensandacht. In dieser schlüpfen die drei zwar nicht wirklich in die Gewänder der drei Heiligen, aber sie geben sich mit einem Stern und einer kleinen Ansprache als diese zu erkennen.