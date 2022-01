Corona-bedingt keine Spendensammlung an der Haustür : Sternsinger in Tönisberg bieten „Segen to go“

Kempen-Tönisberg Die Sternsinger sind am 8. und 9. Januar im Einsatz. Corona-bedingt gehen sie nicht von Tür zu Tür, sondern bieten den „Segen to go“ an verschiedenen Orten an.

Allerdings bieten die Sternsinger wieder den „Segen to go“ an. Interessierte können zu den angegebenen Terminen eine Spende geben und die beliebten Segensschilder oder -aufkleber mitnehmen. Die Sternsinger sind zu folgenden Zeiten in der Gemeinde anzutreffen: Am Samstag, 8. Januar, von 10 bis 13 Uhr vor der Bäckerei Hoenen in Rheurdt, Bahnstraße, und vor „Nah & Gut“ Hoyer in Schaephuysen, Tönisberger Straße, außerdem zwischen 11 und 13 Uhr vor der Bäckerei Hoenen in Tönisberg, Schaephuysener Straße. Zwischen 11 und 17 Uhr ist der Segen in der St.-Antonius-Kirche in Tönisberg erhältlich. Am Sonntag, 9. Januar, gibt es den Segen zwischen 10 und 16 Uhr vor oder in den Kirchen St. Nikolaus in Rheurdt und St. Hubertus in Schaephuysen, außerdem zwischen 14 und 15 Uhr in den Kapellen in Kengen und Finkenberg und am Wegekreuz in Lind, Höhe Lind 24.