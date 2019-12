Aussendung in Kempen : Sternsinger ziehen von Haus zu Haus

Kempen In der Propsteikirche wurden Kempener Kinder und ihre Begleiter mit Segenswünschen auf den Weg geschickt.

Traditionsgemäß überreichte Vize-Bürgermeister Otto Birkmann für die Stadt auch die erste Spende für die Sternsingeraktion. Diese verteilte der Propst nach dem Aussendungsgottesdienst am Samstagvormittag in St. Marien an die Vertreterinnen der drei Kempener Gemeinden. Denn seit vielen Jahren unterstützen St. Marien, Christ-König und St. Josef ihre jeweils eigenen Hilfsprojekte mit den bei der Sternsingeraktion gesammelten Geldern. Von den Spenden im Bezirk von St. Josef werden die Missionsstation der Oblaten-Gemeinschaft in Okatana/Namibia und das Aids-Beratungszentrum Tonateni in Oshakati unterstützt. Vor allem mit den Spenden aus Kempen wird die Finanzierung einer Suppenküche sichergestellt, in der rund 300 Aids-Waisen versorgt werden. Die Sternsinger in St. Marien sammeln für das Patenschaftsprojekt „Centro Thomas a Kempis“ in Pedro II, Brasilien. Das öffentliche Schulsystem ist dort schlecht. Mit den Spenden wird Kindern der in Armut lebenden Landarbeiter und Kleinbauernfamilien der Besuch einer Ganztagsschule ermöglicht. Die Sternsinger in Christ-König sammeln für das Kinderhaus Árbol de la Esperanza in Quito/Ecuador. Das Kinderhaus, das die gebürtige Kempenerin Angela Aretz leitet, bietet misshandelten Jungen eine Heimat und Betreuung bis zum Einstieg ins Berufsleben.