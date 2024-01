Sternfahrt im Kreis Viersen 400 Bauern protestieren friedlich

„Es sind nicht nur unsere Ziele, für die wir heute demonstrieren. Es ist Grundlegendes in vielen Bereichen. Die Politik versagt. Die Belange der Bevölkerung werden nicht wahrgenommen“, sagt der Dülkener Landwirt Markus Fitzen. „Wir sind ein großer Zweig, der zusammenhängt. Was die heimischen Landwirte produzieren, fahren wir“, sagt Oliver Scholz vom gleichnamigen Willicher Kühllogistikunternehmen. Im gleichen Atemzug verweist der Unternehmer auf die erhöhte Lkw-Maut und die gestiegene CO 2 -Steuer. All dies komme letztlich beim Verbraucher in Form von höheren Preisen an.