Katholisches Familienzentrum Hermann-Josef in Kempen : Hartmann als neue Kita-Leiterin eingeführt

Kempen Stephanie Hartmann ist zwar schon seit März dieses Jahres Leiterin des katholischen Familienzentrums Hermann-Josef in Kempen. Wegen der Corona-Pandemie fand ihre offizielle Einführung ins neue Amt aber erst kürzlich statt.

Stephanie Hartmann bringt viel Erfahrung aus ganz unterschiedlichen Bereichen mit: Als gelernte Erzieherin arbeitete sie in heilpädagogischen Einrichtungen und übernahm später eine stellvertretende Gruppenleitung. Zuletzt leitete sie eine Gruppe in einer Krefelder Kita. Das coronabedingte Betretungsverbot nutzte sie, um gemeinsam mit ihrem Team die Räume des Kindergartens zu modernisieren. „Ich will eine Kita, in der sich Kinder und Eltern wohlfühlen“, sagt Stephanie Hartmann.