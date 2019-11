Wirtschaftsförderung : Neuer „Kümmerer“ für die Wirtschaft

Kempen Stefan von Laguna ist seit dem 1. Oktober neuer Wirtschaftsförderer der Stadt Kempen. Auf dem Grefrather ruhen große Hoffnungen von Politik und Unternehmerschaft. Der Politik hat sich und seine Pläne jetzt vorgestellt.

Die Vermarktung neuer Gewerbeflächen ist auch in Kempen längst in den Hintergrund getreten, denn es gibt kaum noch Flächen, die die Stadt verkaufen könnte. Die letzte größere Ansiedlung war die der Firma Hefe van Haag im Gewerbegebiet am Industriering Ost. Sie kam zustande, weil die Stadt Tönisvorst dem Unternehmen keine Flächen für eine Betriebserweiterung zur Verfügung stellen konnte. Mit Hefe van Haag hat die Stadt Kempen zwar jetzt möglicherweise einen potenten Gewerbesteuerzahler mehr, aber viele neue Arbeitsplätze hat die Ansiedlung an der Erkeshütte nicht gebracht. Denn die meisten Arbeitsplätze wurden nur vom alten Standort in St. Tönis verlagert.