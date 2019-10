Neu im Amt : Von Laguna ist neuer Wirtschaftsförderer

Stefan von Laguna hatte am Dienstag seinen ersten Arbeitstag im Kempener Rathaus. Foto: Norbert Prümen

KEMPEN Der 45 Jahre alte Diplom-Kaufmann soll Ansprechpartner für die Unternehmen in Kempen sein.

Auf ihm ruhen die Hoffnungen vieler Unternehmen in Kempen. Sie wünschen sich einen Ansprechpartner, der sich im Kempener Rathaus um ihre Belange kümmert. Genau diese Rolle möchte Stefan von Laguna einnehmen. „Ich bin ein sehr guter Kümmerer“, sagte der 45 Jahre alte Diplom-Kaufmann, der am Dienstag seinen ersten Arbeitstag als Wirtschaftsförderer der Stadt Kempen hatte. Bürgermeister Volker Rübo, selbst federführend für die Wirtschaftsförderung zuständig, betonte, dass sein neuer Mitarbeiter neben Heinz-Peter Teneyken (Bereich Liegenschaften) und Christoph Dellmans (Stadtmarketing) nun die dritte Kraft in der städtischen Wirtschaftsförderung sei.

Von Laguna, der seit Jahren in Grefrath lebt, kommt von der städtischen Wirtschaftsförderung in Viersen. Dort hat er umfassende Erfahrungen sammeln können, war unter anderem für den Breitbandausbau in den Gewerbegebieten, fürs Immobilienmanagement und das sogenannte Unternehmerfrühstück tätig. Er hat auch eine spezielle Studie über die Folgenutzung von ehemaligen Gewerbeimmobilien verfasst.