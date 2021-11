Kabarett in Oedt : Blick auf eine immer verrückter werdende Welt

Kabarett in Oedt

Stefan Verhasselt spielt in der Albert-Mooren-Halle. Foto: MICHAEL RICKS

Grefrath Das ausgefallene Gastspiel „Kabarett 5.0“ mit Stefan Verhasselt wird am 19. November nachgeholt. Karten für das Solospiel in der Oedter Albert-Mooren-Halle sind noch erhältlich.

Nachdem das ursprünglich für September geplante Gastspiel mit dem Niederrhein-Kabarettisten Stefan Verhasselt in der Albert-Mooren-Halle in Grefrath- Oedt verschoben werden musste, steht dem Auftritt am Freitag, 19. November, nun nichts mehr im Wege. Dann präsentiert Stefan Verhasselt als erster Künstler nach Corona dort sein Soloprogramm.