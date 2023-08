Stationenmusiktheater in Kempen und Grefrath Mit dem Fahrrad zu den Aufführungsorten

Eine der reizvollen Besonderheiten des Stationentheaters war nicht zuletzt der eine oder andere ungewöhnliche Aufführungsort. Wie das Haus Velde. Das ehemalige Rittergut in Kempen gilt als ein Baudenkmal der Renaissance. Mittlerweile befindet es sich in Privatbesitz. Verständlich, dass die Bewohner in der Regel keine Spaziergänger vor ihren Fenster stehen sehen wollen. Am Samstag aber war ein Besuch in Haus Velde ausdrücklich gewünscht. Einer der Eigentümer, Ralf Burkart, erzählte: „Wir wurden von den Organisatoren gefragt, ob sie hier spielen dürfen.“ Eigentlich hatten diese sich schon einen anderen Platz auf dem Gelände ausgesucht. Dann verwies Burkart sie auf eine ganz besondere Stelle: „Während der Restaurierungsarbeiten in den 1970er-Jahren wurde eine Freilichtbühne angelegt.“ Eine Traumlocation: ein kleiner Platz im Innenhof mit Blick auf die alten, elegant verwitterten und abgebrochenen Mauern des Rittergutes. Mauerreste ergeben eine Art von terrassierter Anlage. Hier agierten am Samstagnachmittag die Schauspieler Carmen Konopka aus Berlin und Jan van Putten aus Köln und bezogen die Arena in ihre Vorführung mit ein.