Umbau des Marktplatzes : Neues Gesicht für die Oedter Mitte

Der Marktplatzes in Oedt wird umgebaut. Das genaue Datum für den Spatenstich steht allerdings noch nicht fest. Foto: Gemeinde Grefrath

Oedt Die im Rahmen ISEK Oedt vorgesehenen Umbauten sollen im April beginnen. Die eingeplanten Baumfällungen erfolgen vorab in der zweiten Februarhälfte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Umbau des Oedter Marktplatzes beginnt in Kürze. Als vorbereitende Maßnahme vor dem offiziellen Baustart im April sollen in der zweiten Februarhälfte einige der vorhandenen Bäume auf dem Marktplatz und an der Albert-Mooren-Halle gefällt werden. Für die Bäume am Marktplatz wurden im Vorfeld Gutachten eingeholt. Die beiden ortsprägenden, größeren Bäume sollen erhalten bleiben. In der Bauphase wird die Gemeinde hierauf ein besonderes Augenmerk legen. Nach Bedarf soll ein externer Baumgutachter unterstützend hinzugezogen werden.

„Wir haben den vorhandenen Baumbestand so weit wie möglich eingeplant. Einige Fällungen sind jedoch unumgänglich, um Raum für die städtebauliche Aufwertung, Barrierefreiheit und eine ganz neue Aufenthaltsqualität zu schaffen“, sagte Markus Ridder vom Ingenieurbüro Angenvoort und Barth aus Krefeld. Zur Kompensation der Fällungen ist die Pflanzung von zwölf neuen Bäumen eingeplant. Am Parkplatz an der Sparkasse ist als weitere Begrünungsmaßnahme eine neue Hecke vorgesehen.

Im Moment laufen die Vorbereitungen für die Bauphase, der genaue Termin für den „Spatenstich“ steht allerdings noch nicht fest. Weitere Informationen zu den anstehenden Bauarbeiten in der Oedter Ortsmitte veröffentlicht die Gemeinde in den kommenden Wochen. Für Fragen steht auch das Quartiersteam zur Verfügung. Die telefonische Erreichbarkeit ist montags, dienstags und donnerstags zwischen 10 und 14 Uhr außerdem am Dienstag, 22. Februar, zwischen 17 und 19 Uhr unter Ruf 02158 4014655 gegeben.

Die neue Oedter Mitte ist als barrierearme Mischfläche mit einheitlicher Pflasterung geplant. Wo möglich, entfallen oder werden Bordsteine abgesenkt. Auf dem Marktplatz werden Sitzpodeste sowie ein Wasserspiel integriert. Der Platz bietet nach Fertigstellung im Schatten der beiden Bestandsbäume viel Raum für Außengastronomie und zum gemütlichen Verweilen. Auf der anderen Seite der Hochstraße entsteht vor der Albert-Mooren-Halle ein weiterer Platz mit Sitzmöglichkeiten, Spielgeräten und einer Boule-Bahn unter Platanendach. Der Zugang zur Albert-Mooren-Halle wird barrierefrei gestaltet. Hochwertiges Mobiliar und eine einheitliche Beleuchtung sorgen in der gesamten Ortsmitte für ein stimmiges Ambiente.

Was viele Bürgerinnen und Bürger freuen dürfte: Der Zebrastreifen auf der Hochstraße wird in Richtung Marktplatz verlegt und gut beleuchtet. Dies macht ihn für die Autofahrer besser einsehbar. In Höhe Marktplatz ist zudem eine Verengung und leichte Anhebung mit Einfärbung der Fahrbahn geplant. Hierdurch wird der gestalterische und funktionale Zusammenhalt zwischen den beidseitig der Straße liegenden Platzflächen gestärkt. Auch zu einer Verkehrsberuhigung und Minderung der Fahrgeschwindigkeit soll diese Maßnahme beitragen.

Den Zuschlag für die Bauausführung hat die Firma Hamelmann aus Kempen erhalten. Die Bepflanzung wird das Landschaftsbauunternehmen Frissen & Zohren aus Niederkrüchten übernehmen. Das Krefelder Ingenieurbüro Angenvoort und Barth, das gemeinsam mit der stadtraum Architektengruppe aus Düsseldorf die Planungen für die „neue Oedter Mitte“ erstellt hat, ist mit der Bauleitung betraut.

(RP)