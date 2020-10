Kempen beteiligt seine Bürger online : Start für Masterplan Klimaschutz

Kempen Für den 5. November ist der erste Workshop für das neue Klimaschutz-Konzept der Stadt Kempen geplant. Die Bürgerbeteiligung findet coronabedingt online statt.

Ursprünglich war alles ganz anders geplant, aber die Corona-Pandemie machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Der fürs vergangene Frühjahr geplante Auftakt zur Klimaschutz-Debatte musste mehrfach verschoben werden. Nun soll die Diskussion über einen Masterplan Klimaschutz in Kempen mit Bürgerbeteiligung zunächst virtuell starten. Am Donnerstag, 5. November, soll es ab 18.30 Uhr im Internet eine Online-Veranstaltung geben, zu der sich interessierte Bürger bis zum kommenden Montag, 2. November, 9 Uhr, über ein spezielles Online-Formular anmelden können. Nähere Einzelheiten zum Anmeldeverfahren und zur technischen Ausstattung für die Teilnahme an der virtuellen Bürgerversammlung teilt die Stadt Kempen jetzt auf ihrer Internetseite (www.kempen.de) mit.

Interessierte Bürger können ihre Ideen und Anregungen zum Klimaschutz in Kempen von zu Hause aus einbringen, am besten mittels eines internetfähigen PCs oder Notebooks. Eine Teilnahme mit dem Tablet oder Smartphone sei aber unter bestimmten Voraussetzungen auch möglich, teilt die Stadt weiter mit.

Zur Einführung referiert Prof. Adam zum Thema „Was bedeuten die nationalen Klimaschutzziele für eine Kommune wie Kempen?“ Danach sollen in einer ersten Gesprächsrunde via Internet mögliche Handlungsfelder für den kommunalen Klimaschutz in Kempen zusammengetragen werden. Themenfelder wie Wohnen, Einkaufen, Wirtschaft, Energieversorgung oder Mobilität werden dann in den virtuellen Arbeitsgruppen vertieft und dazu Ziele formuliert, beispielsweise „Wer muss was tun für den Klimaschutz in Kempen?“.