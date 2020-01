Musical-Aufführung : Geschichte einer zauberhaften Nanny

INFO

Wer selbst auf die Bühne will, kann an einem praxisorientierten Jahresprojekt der Stagedream Academy in Grefrath teilnehmen. Das Programm fördert junge Talente in den Bereichen Tanz, Gesang und Schauspiel. Das Mindestalter beträgt acht Jahre. Unterrichtet wird von internationalen Dozenten. Das nächste Programm beginnt am 25. Januar, die Teilnahme kostet 35 Euro pro Monat. Nähere Informationen unter www.stagedream-academy.com