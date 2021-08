Vorbereitungen in Kempen, Tönisvorst und Willich : Städte rechnen mit mehr Briefwählern

Am 26. September ist Bundestagswahl. Foto: dpa/Michael Kappeler

Kempen/Tönisvorst/Willich Bis zu 50 Prozent der Wähler könnten bei der Bundestagswahl im September per Briefwahl abstimmen. So lauten die Erwartungen aus den Kommunen.

Die Städte und Gemeinden im Kreis Viersen bereiten sich auf die Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, vor. Sie rechnen mit deutlich mehr Briefwählern als bei vorangegangenen Wahlen, wie Lutz Oellers vom Wahlamt der Stadt Tönisvorst berichtet. Die Zahl der Briefwähler sei von Wahl zu Wahl gestiegen, so Oellers, „aber dass der Anstieg jetzt so hoch ist, hat mit Sicherheit mit Corona zu tun.“ In Tönisvorst geht man davon aus, dass etwa 50 Prozent der Wähler ihre Stimme per Brief abgeben werden. Bei der Bundestagswahl 2017 wurden in Tönisvorst 5755 Briefwähler gezählt, das waren 31,5 Prozent der Wähler. In Kempen rechnet die Stadt mit bis zu 15.000 Briefwählern, das wären über 50 Prozent der Wähler.

Auch in der Stadt Willich geht man davon aus, dass die Zahl der Briefwähler bei etwa 40 bis 50 Prozent aller abgegebenen Stimmen liegen dürfte. „Dies ist eine deutliche Steigerung gegenüber der letzten Bundestagswahl 2017, bei der damals schon ein Rekordanteil an Briefwählern registriert wurde“, erklärt Gesa Deckers von der Pressestelle der Stadt. 2017 waren von den 30.565 abgegebenen Stsimmen rund 30,3 Prozent Briefwähler.

Aufgrund des zu erwartenden höheren Anteils an Briefwählern würden mehr Unterlagen und Personal benötigt, so Deckers. Das Wahlamt werde ab Montag, 16. August, Wahlbenachrichtigungen versenden, so dass ab dann auch Briefwahlanträge gestellt werden können. Ab dem 18. August können Wähler die Briefwahlstimme auch direkt im Schloss Neersen abgeben.