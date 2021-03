Ablesungen in Kempen : Stadtwerke warnen vor Betrugsanrufen

Kempen Die Stadtwerke Kempen warnen vor betrügerischen Anrufen angeblicher Stadtwerke-Mitarbeiter. Wie die Stadtwerke am Montag mitteilten, hatte das Unternehmen Anfang des Jahres die Energieabrechnungen per Post an die Kunden geschickt.

Der offizielle Ablese-Zeitraum sei beendet. Zählerablesung und Versand der Abrechnungen würden offenbar von Betrügern zum Anlass genommen, Kunden anzurufen, um Zählerstände zu erfragen oder angeblich Abschläge zu ändern.

