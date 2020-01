Neue Versorgungsleitungen : Tiefbau am Einkaufszentrum Hessenring

Die Grafik zeigt die Situation, die sich aus der Sperrung der Zufahrt zu den Parkplätzen des Einkaufszentrums vom Hessenring (am oberen Bildrand) ab Montag ergibt. Die Umleitung wird für beide Bauabschnitte großflächig ausgeschildert. Die Zufahrt erfolgt vorübergehend von der Vorster Straße (rechts) aus. Im zweiten Bauabschnitt ist hier in umgekehrter Richtung die Ausfahrt von den Parkplätzen. Grafik: Stadtwerke. Foto: Stadtwerke Kempen

Kempen Am Montag setzen die Stadtwerke Kempen die Tiefbauarbeiten auf dem Altstadtring fort. In Höhe des Einkaufszentrums wird dann gebuddelt. Die Zufahrt zu den Parkplätzen von Edeka und Aldi wird dann nur über die Vorster Straße möglich sein.

Die Stadtwerke Kempen setzen ihren Plan fort, die Versorgungsleitungen für Gas, Wasser und Strom auf dem Kempener Altstadtring zu erneuern. Nach dem ersten Bauabschnitt auf dem Teilstück des Hessenrings zwischen Mülhauser Straße und Zufahrt zu den Parkplätzen des Einkaufszentrums im vergangenen Jahr wird nun ab kommendem Montag, 27. Januar, im Bereich von Zu- und Ausfahrt Parkplatz gebuddelt.

Dazu hat die Bauabteilung der Stadtwerke gemeinsam mit der beauftragten Tiefbaufirma Hamelmann und in Abstimmung mit dem Kempener Ordnungsamt und den Verantwortlichen von Edeka und Aldi ein Konzept erarbeitet. „Wir haben die Arbeiten im vergangenen Jahr extra unterbrochen, um die Märkte nicht im Weihnachtsgeschäft zu belasten“, erklärte Gregor Ulschmid, der das Bauprojekt bei den Stadtwerken gemeinsam mit Hubertus Kinkel steuert.

Info Die Arbeiten sollen auf dem Ring weitergehen Mit dem Bauvorhaben am Hessenring ist die Sanierung der Versorgungsleitungen auf dem Kempener Altstadtring nicht beendet. In den kommenden fünf Jahren sollen die Arbeiten auch auf dem Donkring, Moorenring und Burgring fortgesetzt werden. Die Reihenfolge steht noch nicht fest, auch einen konkreten Zeitplan gibt es nicht. Die Stadtwerke investieren am Ring laut Geschäftsführer Norbert Sandmann insgesamt bis zu zwei Millionen Euro in die Sanierung ihres Netzes.

Ab Montag ist in einem ersten Schritt zunächst die Zufahrt zum Parkplatz bei Edeka vom Hessenring gesperrt. Die Einfahrt ist dann vorübergehend nur von der Vorster Straße aus möglich. Dort befindet sich eine Zufahrt für Fahrzeuge, die den Aldi-Markt beliefern. Diese ist normalerweise mit einer Schranke für den Kundenverkehr gesperrt und wird nun für die Zeit der Bauarbeiten – geplant sind insgesamt vier Wochen – geöffnet. An der Vorster Straße fallen vorübergehend einige Stellplätze auf dem Parkstreifen stadteinwärts weg, damit große Lieferfahrzeuge die Zufahrt besser erreichen können. Die Ausfahrt vom Parkplatz zum Hessenring bleibt in der ersten Bauphase offen.

Sind die Arbeiten an der Zufahrt vom Hessenring aus beendet, wird die Zufahrt wieder geöffnet und dafür dann die Ausfahrt gesperrt. Die Ausfahrt von den Parkplätzen am Einkaufszentrum erfolgt dann über die Vorster Straße. Dort darf man allerdings aus Sicherheitsgründen dann nur rechts stadtauswärts ausfahren.

Die Stadtwerke kalkulieren die Arbeiten im Bereich der Zu- und Ausfahrt am Einkaufszentrum Hessenring auf etwa vier Wochen. Man werde sogar sonntags zeitweise dort arbeiten, wenn es um den Austausch der Wasserleitungen geht. Denn dort hängen auch die Märkte dran, im laufenden Betrieb kann denen aber das Wasser nicht abgesperrt werden. Der Baulärm soll dann aber besonders gering sein, so Abteilungsleiter Kinkel.

Mit den Anwohnern sind die Stadtwerke bereits im Gespräch. Sie sind bereits informiert, dass es zeitweise zu Versorgungsunterbrechungen bei Gas, Wasser und Strom kommen kann. Das gilt auch für das restliche Stück des Hessenrings bis zur Einmündung Vorster Straße. Dort wird nämlich auch gebuddelt. Die Arbeiten dort sollen etwa drei Monate dauern. Mit Blick auf den Kempener Rosenmontagszug am 24. Februar werden die Arbeiten aber unterbrochen, weil an der Einmündung Vorster Straße ja diesmal der Zug startet. „Wir werden die Baustelle so weit sichern und abräumen, dass keine Gefahr für die Zuschauer oder Teilnehmer des Rosenmontagszugs besteht“, so Ulschmidt.

Auf Verkehrsbehinderungen müssen sich aber die Autofahrer auf dem Hessenring in jedem Fall einstellen. Denn wie schon beim ersten Bauabschnitt im vergangenen Jahr wird der rechte Fahrstreifen gesperrt, denn hier wird gebuddelt. Mit Problemen, wie es sie im vergangenen Jahr für Schulkinder gab, die mit dem Rad in Höhe Einmündung Peschweg/Wiesenstraße nur sehr schwer durch die Baustelle auf ihrem Weg zur Schule kamen, rechnen die Verantwortlichen der Stadtwerke diesmal nicht.