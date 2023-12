Entlastung zum 1. Januar Stadtwerke Kempen senken Strom- und Gaspreise

Bereits im Juni 2023 hatten die Stadtwerke Kempen die Energiepreise in der Grundversorgung gesenkt. „Die Beschaffungssituation der Energie an den Börsen mit zuletzt stark gesunkenen Preisen macht es weiterhin möglich, die Einsparungen an die Kunden weiterzugeben“, so Cornelius Quiske, Leiter Vertrieb Haushalts- und Gewerbekunden. Für Stromkunden der Stadtwerke verringert sich nun der Arbeitspreis, zum Beispiel in der Grundversorgung um etwa 24 Prozent. Auch der Arbeitspreis für Erdgas in der Grundversorgung reduziere sich Anfang kommenden Jahres um circa 22 Prozent, so das Unternehmen weiter. Die Grundpreise steigen allerdings geringfügig.