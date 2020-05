Kempen : Stadtwerke nehmen Zählerwechsel wieder vor

Kempen Wegen des Coronavirus arbeiten Techniker des Energieversorgers unter besonderen Schutzmaßnahmen. Das Kundenbüro an der Heinrich-Horten-Straße bleibt allerdings weiterhin geschlossen.

Engpässe in der Energieversorgung hat es nach Angaben der Geschäftsführung in der aktuellen Krisenzeit bislang nicht gegeben. Wechseldienste im zweiwöchigen Turnus hätten die Anwesenheit jener Mitarbeiter, die innerhalb und außerhalb der Verwaltung für das Versorgungsgebiet zuständig sind, garantiert. Einem Teil der Belegschaft ermöglichte die Geschäftsführung vorsorglich die Arbeit im Homeoffice. „Alle Mitarbeiter haben sich an die angeordneten Sicherheitsempfehlungen gehalten. Daher sind sie gesundheitlich nach wie vor wohlauf“, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Norbert Sandmann.