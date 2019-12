Aqua Sol in Kempen : Stadtwerke: Positiver Bescheid auf Bauvoranfrage fürs Hotel-Projekt

Aqua Sol in Kempen

Kempen Der nächste Schritt zur Umgestaltung des „Aqua Sol“ in Kempen an der Berliner Allee ist getan. Nun kann die Planung fürs neue Hotel konkretisiert werden.

Die Stadtwerke Kempen haben kurz vor Weihnachten einen positiven Bescheid auf ihre Bauvoranfrage bei der Stadt Kempen zum geplanten Bau eines neuen Hotels auf dem Areal des „Aqua Sol“ an der Berliner Allee in Kempen erhalten. Das teilte Stadtwerkechef Siegfried Ferling mit. Damit können die Stadtwerke und ein privater Investor in die konkrete Planung für das Hotel einsteigen. „Die Stadtwerke Kempen werden im ersten Quartal 2020 Gespräche mit dem potenziellen Investor führen, um die vertraglichen Voraussetzungen zum Bau eines Hotels vorzubereiten“, erklärte Ferling.