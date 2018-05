Stadt Kempen: "Stadtradeln": Botschafter zu Gast in Kempen

Stadt Kempen Rainer Fumpfei, Botschafter der diesjährigen Aktion "Stadtradeln", macht am kommenden Dienstag, 22. Mai, um 14 Uhr auf seiner Tour von der Schweiz aus durch Deutschland Station auf dem Buttermarkt in Kempen. Fumpfei ist vom 12. Mai bis 12. Juni auf Tour für die weltgrößte Fahrradkampagne. Im schweizerischen Rheinfelden hat seine Radtour zum Stadtradeln 2018 begonnen.

"Radelnde entlasten den Straßenverkehr, reduzieren drastisch den Lärm und sorgen damit für mehr Lebensqualität in unseren Städten und Gemeinden", sagt Fumpfei über seine Motivation. "Ich wohne lieber an einem Radweg als an einer Hauptverkehrsstraße, die nur fürs Blech statt für Menschen zugeschnitten ist." Auf seiner Tour mehr als 2400 Kilometer quer durch Deutschland wirbt er auch in Kempen. für mehr Radverkehrsförderung und lebenswertere Kommunen. Über seine Erlebnisse und Erfahrungen berichtet der Stadtradeln-Botschafter während der Tour täglich in seinem Blog unter www.stadtradeln.de.