Stadtbücherei Kempen Ausleihe für Kinder künftig kostenfrei

Die Stadtbibliothek will in der kostenfreien Nutzung ihrer Medien durch Kinder und Jugendliche diese Zielgruppe langfristig als Kundinnen und Kunden an sich binden. Mit dem Kinder- und Jugendausweis können Medien, die für das jeweilige Alter freigegeben sind, künftig unentgeltlich ausgeliehen werden. Hinzu kommen Medien (Sachbücher) aus der Erwachsenenbibliothek, die Schülerinnen und Schüler für die Vorbereitung von Klausuren und Hausarbeiten für die Schule benötigen. Ausgenommen von der Gebührenbefreiung sind Medien, für die zusätzliche Ausleihkosten anfallen, zum Beispiel DVDs oder Konsolenspiele.