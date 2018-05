Stadt Kempen: Stadt sucht Betreuer für Kinder

Stadt Kempen 26 Frauen und zwei Männer bilden derzeit die Kindertagespflege in Kempen. Das städtische Jugendamt will diesen Bereich der Kinderbetreuung gerne aufstocken. Für den Herbst ist die nächste Grundqualifizierung geplant.

"Es ist einfach schön, zu den ersten Jahren in der Entwicklung eines Kindes beitragen zu können und ein Kind zu fördern", sagt Diana Heuvens. Genau das hat die 39-Jährige vor fünf Jahren bewogen, sich beim Jugendamt der Stadt Kempen als Tagesmutter zu bewerben und ihren kaufmännischen Beruf an den Nagel zu hängen. Sie ist damit eine von insgesamt 28 Kindertagespflegepersonen des Kempener Jugendamtes, die insgesamt 117 Kinder im Alter bis zu drei Jahren tagsüber betreuen.

"Für das laufende Kindergartenjahr sind wir gut aufgestellt, wollen den Sektor der Kindertagespflege aber mit Blick auf den kontinuierlich wachsenden Bedarf gerne weiter ausbauen, um Eltern eine breite Auswahl, individuell auf deren Bedürfnisse angepasst, anbieten zu können", sagt Jugendamtsleiterin Heike Badberg. Die Nachfrage von Eltern nach diesem Angebot ist groß. Aktuell steht ein freier Platz zur Verfügung. In Kempen wird dabei auch die Betreuung von K indern in einer so genannte Großtagespflege angeboten. Das heißt, zwei, manchmal auch drei Tagespflegepersonen kümmern sich in entsprechenden Räumen um bis zu neun fremde Kinder gleichzeitig. Eltern können wählen, ob sie ihr Kind in eine solche Großtagespflegestelle geben möchten oder die Betreuung durch eine Tagespflegeperson mit maximal fünf fremden Kindern vorziehen, die in ihren eigenen vier Wänden agiert. Im Rahmen der Kindertagespflege werden auch die Randzeiten abgedeckt.