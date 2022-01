Umleitung über Peschweg : Stadt kündigt Bauarbeiten in Kempen ab Montag an

In Kempen beginnen am Montag, 17. Januar, Bauarbeiten an mehreren Straßen (Symbolbild). Foto: kalhh/Pixabay

Kempen In Kempen wird an mehreren Straßen gearbeitet: Sperrungen kündigte die Stadt ab Montag, 17. Januar, für die Straßen Bongert, Grüner Weg, Am Bengt und Vorster Straße an.

Die Stadt Kempen kündigt weitere Straßensperrungen an. Ab Montag, 17. Januar, werden der Bongert, der Grüne Weg und die Straße Am Bengt für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Eine entsprechende Umleitung wird über den Peschweg eingerichtet. Im Auftrag des Tiefbauamtes der Stadt werden der Kanal und die Fahrbahnoberfläche an den Straßen Grüner Weg und Am Bengt erneuert.

Die Baumaßnahme ist in drei Abschnitte unterteilt. Die Arbeiten beginnen an der Kreuzung Bongert und Grüner Weg und ziehen sich dann im weiteren Verlauf über die Straße Am Bengt bis zur Eichendorffstraße und über den Grünen Weg bis zum Peschweg hin. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, wird die gesamte Baumaßnahme voraussichtlich bis Ende November 2022 dauern.

Weil gerade auf der Straße Bongert morgens zu Schulbeginn an den Grundschulen Probleme zu erwarten sind, bittet die Stadt Eltern, ausschließlich die Eichendorffstraße zu nutzen und die Kinder dort in Höhe der Schule aussteigen zu lassen. Ein Passieren über die Wiesenstraße zum Bongert mit Ausfahrt in Richtung Eichendorffstraße und Birkenallee werde nicht mehr möglich sein. Der Schulbus könne jedoch mit einer kleinen Einschränkung passieren. Haus Wiesengrund ist weiterhin über die Wiesenstraße erreichbar. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den ganzen Bereich möglichst großräumig zu umfahren.

Gleichzeitig beginnen am Montag weitere Bauarbeiten an der Vorster Straße zwischen Hessenring und Dinkelbergstraße. Diese hatte die Stadt am Mittwoch angekündigt. Dort wird eine Umleitung über Donkring und St. Töniser Straße eingerichtet. Fahrzeuge können aber noch stadteinwärts über die Vorster Straße auf den Hessenring fahren, einzig ein Begegnungsverkehr ist vom Platz her nicht mehr möglich, weshalb eine Einbahnstraßenregelung dort eingerichtet wird. Radfahrer und Fußgänger kommen an der Baustelle vorbei. Dort werden im Auftrag der Stadtwerke Hausanschlüsse saniert, auch in diesem Fall werden ortskundige Verkehrsteilnehmer gebeten, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren. Die Stadt bittet um Verständnis für die Baumaßnahmen.

(biro)