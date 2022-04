Was tun, wenn der Strom ausfällt? : Stadt Kempen will für Notfälle gerüstet sein

„Wir wissen nicht, wie sich der Krieg in der Ukraine entwickelt, wir brauchen Reserven“, sagt Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans. Foto: Norbert Prümen

Kempen Die Stadt Kempen will auf Krisensituationen besser vorbereitet sein. Sollte im Stadtgebiet der Strom ausfallen, sollen Notstromaggregate eingesetzt werden. Für Feuerwehr und Rettungsdienst müssen Kraftstoffreserven her.

Die Stadt Kempen will für Krisenzeiten besser gerüstet sein. Hintergrund ist der Krieg in der Ukraine: Seit Anfang März tagt in Kempen wöchentlich dazu ein Krisenstab der Stadt, kurz SAE (Stab für außergewöhnliche Ereignisse), der sich mit dem Thema beschäftigt. Der hat allerdings bislang kein Budget, was sich nun ändern soll: 200.000 Euro will die Stadt bereitstellen, um vorzusorgen, der Rat stimmte am Donnerstag zu.

Für den Fall, dass stadtweit der Strom ausfällt, will die Stadt vorbereitet sein. So sollen Notstromaggregate den Betrieb von Feuerwehr und Rettungsdienst aufrecht erhalten, auch soll dadurch sichergestellt sein, dass Teile der Verwaltung weiter arbeiten und die Server weiter betrieben werden können. Ebenso sollen zur Sicherstellung der Kraftstoffversorgung der städtischen Fahrzeuge, insbesondere der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Baubetriebshof sowie zum Betrieb der Notstromaggregate Kraftstoffreserven vorgehalten werden, gelagert in zehn dafür extra zu beschaffenden 1000-Liter-Containern.

Ob man solch eine Vorsorge nicht grundsätzlich treffen müsse, wollte der Stadtverordnete Stefan Ditzen (parteilos) in der Ratssitzung wissen. Solche Maßnahmen seien in den vergangenen Jahren überall heruntergefahren worden, erklärte Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) in der Ratssitzung, „keiner hätte vor dem 24. Februar gedacht, dass wir je wieder einen Krieg in Europa haben würden.“ Man wisse nicht, wie sich der Krieg in der Ukraine entwickle, so Dellmans, „wir brauchen Reserven. Ich möchte mir nicht den Vorwurf machen lassen, wenn Strom ausfällt, kein Gas zur Verfügung steht, dass wir als Verwaltung nicht vorgesorgt hätten.“

(biro)