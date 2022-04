Umstrukturierung in Kempen : Stadt Kempen will Haupt- und Personalamt zusammenlegen

Kempen Bei der Stadt Kempen sollen das Haupt- und das Personalamt zusammengeführt und künftig als „Amt für Verwaltungssteuerung und Service“ geführt werden. Die Stadt verspricht sich davon mehr Effizienz. Dafür soll eine neue Stelle für die Amtsleitung eingerichtet werden.

Dem stimmte der Rat in seiner jüngsten Sitzung grundsätzlich auch zu, allein die Kosten für die Stelle des Amtsleiters sorgten für einige Diskussionen. Die Verwaltung hatte dargelegt, dass sich durch die hohen Ansprüche an die Koordinierung der verschiedenen Bereiche aus Haupt- und Personalamt „ein hohes Maß an Verantwortung und eine damit verbundene besondere Bedeutung und Schwierigkeit dieser Position“ ergebe, weshalb die Einordnung nach A15 Landesbesoldungsgesetz, alternativ E14, als angemessen erscheine.

Wie Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) in der Vorlage für die Ratssitzung weiter ausführte, ist die Maßnahme aus Sicht der Stadtverwaltung erforderlich, um die Umstrukturierung der Verwaltung vorantreiben und umsetzen zu können. Die Rahmenbedingungen in den Verwaltungen hätten sich durch Fachkräftemangel und hohe Arbeitsbelastung verändert, so Dellmans. Und auf dem Arbeitsmarkt suchten sich nicht mehr Arbeitgeber die Fachkräfte, sondern die Fachkräfte ihren Arbeitsplatz aus. „Bereits heute ist es schwierig, überhaupt oder weiterhin gutes Personal zu bekommen“, so Dellmans. Um die Verwaltung arbeitsfähig zu halten und für die Zukunft gut aufzustellen, müssten Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen getroffen werden.