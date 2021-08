Illegales Baden in Kempen : Verweilverbot am Königshüttesee wird nicht verlängert

Verweilverbot am Königshüttesee wird nicht verlängert

Illegales Baden in Kempen

Kempen Das Ordnungsamt der Stadt Kempen wird weiterhin am Königshüttesee präsent sein. Das Baden im See und das Betreten des Geländes bleiben verboten.

Das Verweilverbot für den Königshüttesee wird vorerst nicht verlängert. Das teilte eine Stadtsprecherin auf Anfrage mit. Aufgrund der derzeitigen Inzidenzwerte könne man auf die Allgemeinverfügung verzichten. Gleichwohl sei das Betreten des Geländes und das Baden im See nach dem Landesnaturschutzgesetz verboten, so die Sprecherin. Deshalb werde das Ordnungsamt dort Kostenpflichtiger Inhalt weiterhin Kontrollen durchführen.

Ende März hatte die Stadt das Verweilverbot erlassen, das immer wieder verlängert worden war. Die letzte Allgemeinverfügung dazu trat am 9. Juli in Kraft und galt zunächst bis zum 31. Juli. Die Stadt hatte das Verweilverbot für das Baggersee-Gelände mit der Corona-Lage begründet: Es sei festgestellt worden, „dass das private Gelände des Königshüttesees vermehrt zur Umgehung der Kontaktbeschränkungen genutzt wird und dort regelmäßig Zusammenkünfte und Ansammlungen von mehreren Personen stattfinden“, führte Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) in der Allgemeinverfügung aus. Die Zusammenkünfte fänden statt, obwohl es sich bei der Königshütte um ein Landschaftsschutzgebiet handele, dessen Betreten auch nach dem Landesnaturschutzgesetz verboten sei: „Das ausgesprochene Betretungsverbot ist daher erforderlich, um die Verbreitung des Erregers Sars CoV-2 weiter zu verhindern.“