Auszeichnung fürs Ehrenamt Stadt Kempen vergibt Heimatpreis 2023

Der Kempener Stadtrat kommt am Dienstag, 2. Juli, zur letzten Ratssitzung vor der Sommerpause im Sitzungssaal des Rathauses am Buttermarkt zusammen. Beginn ist um 18 Uhr, die Sitzung ist öffentlich. Zuhörerinnen und Zuhörer sind willkommen. Zu Beginn der Sitzung steht mit der Verleihung des Heimatpreises 2023 ein besonderer Programmpunkt an. Im vergangenen Jahr hatte der Stadtrat bereits die Preisträger benannt. Den ersten Preis nimmt der Kempener Geschichts- und Museumsverein (KGMV) entgegen, er ist mit 2500 Euro dotiert. Der zweite Preis geht an den Bürgerverein Kempen-Hagelkreuz (1500 Euro), der dritte Preis an den Verein Hand-in-Hand-Cup (1000 Euro). Erneut beschloss der Stadtrat, auch einen Sonderpreis zu vergeben. Er ist mit 500 Euro dotiert und geht an die Gruppe der „Beldscheskieker“ der Freiwilligenagentur Kempen. Nach der Verleihung des Heimatpreises können Einwohnerinnen und Einwohner Fragen zu Kempener Themen an die Stadtverwaltung stellen.