Angebot für Familien in Kempen Stadtverwaltung sucht mehr Betreuer für Ferienspaß

Erstmals konnte der Ferienspaß in diesem Jahr nun nach neuem Konzept und ohne Corona-Einschränkungen durchgeführt werden. „Es war uns möglich, wieder nach dem offenen Konzept des bisherigen Ferienspaßes zu arbeiten, die Kinder mussten sich nicht mehr in ihren festen Gruppen aufhalten und hatten somit die Möglichkeit, an gruppenübergreifenden Aktivitäten teilzunehmen“, so beschrieb es das Jugendamt nun in seinem Bericht zur diesjährigen Betreuung. Die Rückmeldungen, die das Amt erhielt, waren positiv: Insgesamt nahmen in diesem Sommer 595 Kinder am Ferienspaß teil. Um ein Feedback von den Eltern zu bekommen, verschickte die Stadt Fragebögen, 74 kamen zurück. Davon gaben 70 Eltern an, das Kind wieder beim Ferienspaß der Stadt anmelden zu wollen, berichtete Jugendamtsleiterin Nicole Drese-Hampe bereits im September. Auch die Rückmeldungen von Kindern, Betreuern und OGS-Leitungskräften seien insgesamt positiv gewesen. Die Kinder wurden in der Gruppe befragt, wie es im jetzt vorgelegten Bericht heißt. 355 Kinder gaben eine Rückmeldung ab, 308 bewerteten danach das Angebot als gut, 42 als neutral, fünf als nicht so gut.