Günstiger Wohnraum ist Mangelware Stadt Kempen sucht Haus für Wohnungslose

Wie Geulmann im Ausschuss für Ordnung und Rettungswesen mitteilte, sucht die Stadt händeringend ein Haus, in dem Wohnungslose zumindest vorübergehend untergebracht werden können, bis sie wieder eine eigene Wohnung gefunden haben. Die Situation ist vertrackt: Der Immobilienmarkt ist – was preiswerten Wohnraum betrifft – speziell in Kempen angespannt. Neben dem Haus an der Kleinbahnstraße unterhält die Stadt noch ein Haus an der Tönisberger Straße in St. Hubert. Hier werden Familien, die ihre Wohnung verloren haben, untergebracht. Die Notunterkünfte reichen nicht mehr. Wohnungslose müssen bereits in Hotels einquartiert werden. Wohnungen werden in Einzelfällen sogar von der Stadt beschlagnahmt, wenn die Vermieter die Mieten für die Bewohner in ungerechtfertigter Weise erhöhen.