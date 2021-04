Ehrenamtliche Tätigkeit : Stadt Kempen sucht Helfer für die Bundestagswahl im September

Kempen Für die Wahlzeit von 8 bis 18 Uhr wird ein Schichtdienst eingerichtet, sodass die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer entweder vormittags oder nachmittags eine Aufgabe im Wahllokal übernehmen.

Am Sonntag, 26. September, findet die Bundestagswahl statt. Um einen reibungslosen Ablauf der Wahl zu garantieren, sucht die Stadt Kempen noch Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Wer am 26. September 2003 oder früher geboren ist und die deutsche Staatsbürgerschaft im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes besitzt, kann sich bei der Stadtverwaltung, Andrea Messer, Buttermarkt 1 in Kempen, melden oder das Online-Formular unter www.kempen.de nutzen. Andrea Messer steht auch für weitere Fragen zur Verfügung, unter Ruf 02152 917-1173 oder E-Mail andrea.messer@kempen.de.