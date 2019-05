Kempen : Stadt Kempen sucht Betreuer für Ferienspaß im Sommer

Kempen Das Jugendamt der Stadt Kempen sucht freiwillige Helfer für die Ferienbetreuung für Kinder von sechs bis 13 Jahren während der Sommerferien auf der Sportanlage an der Berliner Allee. Sie sollen das Betreuerteam unterstützen.

Weitere Informationen gibt es beim Jugendamt bei Sandra Müller, Telefon: 02152 917-3037, E-Mail an: sandra.mueller@kempen.de oder bei Michaela Haffmans, Telefon: 02152 5536215, E-Mail an: michaela.haffmans@kempen.de. Kurzbewerbungen bitte per Mail an michaela.haffmans@kempen.de richten.