Klimaschutzkonzept umsetzen Stadt Kempen stellt neue Klimaschutzmanagerin vor

Die in Rees aufgewachsene promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin studierte in Arnhein und Wuppertal, aktuell an der Fernuniverstät Hagen auch Umweltwissenschaften. Im Fraunhofer-Zentrum für Mittel- und Osteuropa (MOEZ) arbeitete sie im Bereich der angewandten Wissenschaften, später bei der Koelnmesse, dann in einem Krefelder Unternehmen für Nachhaltigkeitsprojekte. Derzeit lebt sie mit ihrer Familie in Oedt und radelt nun, wie sie selbst sagt, „von Amts wegen gerne mit dem Rad zu ihrer Arbeitsstätte“.