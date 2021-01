Gebühren in Kempen : Abwassergebühren werden neu aufgestellt

Gebühren in Kempen

Kempen Zukünftig werden die Kosten zu 90 Prozent auf die versiegelten Flächen und zu zehn Prozent auf unversiegelte Flächen verteilt. Ganz genau stehen die Gebührenhöhen noch nicht fest.

Die Stadt bezahlt an vier Wasser- und Bodenverbände Geld, damit sich diese um die Gewässer kümmern und unter anderem dafür sorgen, dass Flüsse und Bäche ordnungsgemäß abfließen. Diese Kosten werden als Gebühr auf alle Grundstückseigentümer umgelegt. „Bisher wurden diese Kosten bei Grundstücken der kanalisierten Gebiete über die Niederschlagwassergebühr erhoben, was aber nun nicht mehr zulässig ist“, erklärte der Technische Beigeordnete Torsten Schröder nun in einem Pressegespräch.