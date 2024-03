Investitionen 2024 Kempen steckt 4 Millionen Euro in die Feuerwehr

Nachdem im Dezember neun Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr offiziell eingeweiht worden sind, sollen in diesem Jahr fünf weitere Fahrzeuge hinzukommen. Insgesamt investiert die Stadt in diesem Jahr vier Millionen Euro in ihre Freiwillige Feuerwehr – in neue Fahrzeuge, aber auch in die Gerätehäuser, wie Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) den Wehrleuten bei ihrer Hauptversammlung im Forum St. Hubert am Freitagabend ankündigte. Für die Gerätehäuser in Unterweiden und Tönisberg solle noch in diesem Jahr der Spatenstich erfolgen.