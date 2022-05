Verkehrsberuhigung in Kempen : Stadt stellt neue Poller am Dämkesweg auf

Kempen Die Stadt will den Durchgangsverkehr in der Nähe der weiterführenden Schulen verringern. Eine Fahrradzone wurde bereits eingerichtet. Doch die reicht nicht.

Die Stadt Kempen richtet ab Montag, 23. Mai, eine sogenannte Modalsperre im Bereich Ludwig-Jahn-Straße/Dämkesweg ein. Die rot-weiß gestreiften Poller sollen verhindern, dass Fahrzeuge vom Dämkesweg beziehungsweise von der Von-Broichhausen-Allee zur Ludwig-Jahn-Straße und zum Heyerdrink durchfahren. Feuerwehr, Polizei , Rettungsdienst und Müllabfuhr werden an einer Stelle zwischen den Pollern durchfahren können, doch für alle andere Fahrzeuge sei die Durchfahrt verboten, erklärte Stadtsprecherin Johanna Muschalik-Jaskolka – also auch für Anlieger und deren Besucher. Stichprobenartige Kontrollen seien geplant. Anlieger können aber noch von der Ludwig-Jahn-Straße in den Heyerdrink fahren, ebenso vom Dämkesweg auf die Von-Broichhausen-Allee.

Ziel der Maßnahme sei es, den Durchgangsverkehr zu verringern, teilte die Stadt mit. Viele nutzten diesen Weg als Abkürzung in die Innenstadt oder, um aus der Stadt heraus zu fahren – was zu mehr Verkehr im Bereich der weiterführenden Schulen führe. Die Stadt verweist auf die Fahrradzone, zu der schon die bestehenden Fahrradstraßen an Ludwig-Jahn-Straße und der Straße Am Gymnasium umgewandelt worden waren, um die Sicherheit der Schüler zu verbessern. Die Fahrradzone dürfe nur von Anliegern befahren werden, teilte Muschalik-Jaskolka mit, „dennoch lässt sich feststellen, dass die Straßen weiterhin häufig von Durchfahrenden als Abkürzung genutzt werden“.