Im Frühjahr geht es los : Stadt Kempen pflanzt neue Bäume

Kempen 89 Neupflanzungen sind fürs Frühjahr geplant, ein Drittel davon wurde gespendet. An der Hülser Straße und Heinrich-Horten-Straße beispielsweise werden 15 Linden und eine Platane gesetzt.

Die Stadt Kempen hat im vergangenen Jahr 205 Bäume fällen lassen müssen, die nicht mehr standsicher waren. Das berichtete Patricia Schuermann, Leiterin des Grünflächenamts der Stadt, in der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Klimaausschusses. Den Bäumen machen dabei auch Krankheiten zu schaffen, die durch die Trockenheit in den vergangenen Jahren begünstigt wurden. Unter anderem mussten am Burgring drei stattliche Buchen gefällt werden, denen die Buchenkomplexkrankheit zugesetzt hatte. Dabei unternimmt die Stadt einiges, um die Bäume in Kempen nach Möglichkeit zu erhalten. Eine etwa 120 Jahre alte Buche an der Burg, die vom Riesenporling, einem Pilz, befallen ist, kann vorerst stehenbleiben: Um die alte Buche auf ihre Standsicherheit zu überprüfen, wurde ein Zugversuch unternommen, wie Schuermann im Ausschuss darlegte. Jährlich gibt es Baumkontrollen, einen weiteren Zugversuch an der alten Buche peilt die Stadt für 2027 an.