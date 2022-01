Überblick über die Kosten : Stadt Kempen passt Friedhofsgebühren an

Stadt Kempen passt Friedhofsgebühren an

Urnengräber auf dem Friedhof Berliner Allee in Kempen. Foto: Stadt Kempen

Kempen Die Stadt Kempen hat zum Jahresbeginn die Friedhofsgebühren angepasst. Wir geben einen Überblick über die jeweils anfallenden Kosten.

Die Grabbereitungs- und Bestattungsgebühren erhöhen sich leicht, für die Erdbestattung eines Kindes bis zum vollendeten fünften Lebensjahr sind 380 (353) Euro zu zahlen, für die Erdbestattung ab dem vollendeten fünften Lebensjahr in einem Reihengrab 469 (436) Euro, in einem Wahlgrab 626 (581) Euro, in einem Tiefenwahlgrab für die erste Bestattung des tiefliegenden Sarges 805 (747) Euro, für die Beisetzung einer Urne 335 (311) Euro.