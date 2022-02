Elternbeiträge werden geändert : Stadt passt Elternbeiträge für Kindertagespflege an

Kempen Ab der Vollendung des zweiten Lebensjahrs des Kindes sind Elternbeiträge für Kita-Kinder in Kempen ermäßigt. Das soll nun auch für Kinder gelten, die in einer Tagespflege betreut werden.

Eltern von Kindern über zwei Jahre sollen in Kempen künftig den gleichen Beitrag für die Betreuung des Nachwuchses zahlen – unabhängig davon, ob das Kind in einer Kindertagesstätte oder in einer Kindertagespflege betreut wird. Einstimmig empfahl der Jugendhilfeausschuss in seiner jüngsten Sitzung dem Rat, der Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen zuzustimmen.